Das Wetter in Bayern: Auch am Abend sonnig, an den Alpen leichte Schauer- und Gewitterneigung, mitunter lebhafter Wind. In der Nacht Abkühlung auf 12 bis 7 Grad. Die Aussichten: Bis zum Samstag meist sonnig, an den Alpen jeweils nachmittags und abends wieder Schauer und Gewitter möglich. 19 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2023 18:00 Uhr