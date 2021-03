Das Wetter: In der Nacht klar, Abkühlung auf +1 bis -5 Grad

Inzwischen sechs Corona-Selbsttests mit Sonderzulassung

Berlin: Inzwischen haben in Deutschland sechs Corona-Selbsttests eine Sonderzulassung. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel mitgeteilt. Sie sollen nächste Woche in Apotheken, Geschäften und im Internet zu kaufen sein. Die Bundesregierung will den Einsatz von Selbsttests ausweiten, um mehr Öffnungen möglich zu machen. Bundeskanzlerin Merkel hat das bei einer Sitzung der CDU-Fraktion klargemacht. Neben vermehrten Tests in Schulen soll es diese auch in Betrieben geben. In einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern will die Union ausloten, ob Unternehmen beispielsweise zu Tests verpflichtet werden könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2021 20:00 Uhr