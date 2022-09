Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, später mancherorts Nebelfelder. Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Die nächsten Tage nach Nebelauflösung oft mehr Sonne als Wolken und trocken. Samstag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, höchstens vereinzelt etwas Regen. Tageshöchstwerte 13 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 23:00 Uhr