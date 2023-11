Das Wetter: In der Nacht kaum noch Schnee, -1 bis -7 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden schneit es am Abend seltener, im Süden hingegen häufiger. In der Nacht im Bayerischen Wald und an den Alpen noch Schnee. Sonst meist trocken und stellenweise klar. Temperaturrückgang auf -1 bis -7 Grad. Morgen an den Alpen länger sonnig, sonst überwiegend bewölkt und später wieder Schneefall. Donnerstag und Freitag bayernweit trüb mit Schnee und Schneeregen. Tagsüber maximal -3 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 17:00 Uhr