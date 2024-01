Das Wetter: In der Nacht kaum noch Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs am Alpenrand und im östlichen Mittelgebirgsraum noch etwas Schnee, Tiefstwerte von minus 1 bis minus 10 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem im Süden; anfangs im östlichen Mittelgebirgsraum letzte Flocken. Mittwoch und Donnerstag viele Wolken, mit Schnee, teils auch gefrierender Regen mit Glatteis. Tageshöchstwerte zwischen -2 und +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 17:00 Uhr