Das Wetter: In der Nacht kaum noch Schauer

König Charles würdigt Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg

Berlin: Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland hat der britische König Charles III. die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg gewürdigt. Bei seiner Rede im Bundestag sagte er, der Entschluss, so große militärische Hilfe zu leisten, sei überaus mutig, wichtig und willkommen. Der britische König sieht die Sicherheit Europas durch den Krieg ebenso bedroht wie die demokratischen Werte. Außerdem unterstrich er im Bundestag die vielen Gemeinsamkeiten mit Deutschland. In seiner zum Teil auf deutsch gehaltenen Rede sagte der Monarch, beide Länder verbinde eine wechselvolle, teils schwierige Geschichte. Dessen ungeachtet stünden sie Seite an Seite. Zum Abschluss des dreitägigen Staatsbesuchs wird das Königspaar morgen in Hamburg sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 21:00 Uhr