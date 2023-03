Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht kaum noch Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, von Westen her Schauer und einzelne Gewitter. Sehr lebhafter Wind. In der Nacht nur noch vereinzelte Schauer, mitunter zeitweise klar, zum Morgen hin von Westen neue Regenwolken. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. In den kommenden Tagen oft bewölkt und zeitweise Regen, dabei anfangs noch recht windig. Höchstwerte 7 bis 15 Grad, am Sonntag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 17:00 Uhr