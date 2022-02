Das Wetter: In der Nacht kaum noch Schauer,

Nachrichtenarchiv - 17.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Orkanböen in den Alpen oberhalb von 1000 Metern. In der Nacht kaum noch Schauer und immer wieder Auflockerungen, Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Morgen in Alpennähe freundlich, sonst bewölkt und später im Norden etwas Regen. Samstag Sonne und Wolken, an den Alpen vereinzelt Schauer. Sonntag viele Wolken und gebietsweise Regen. Höchstwerte morgen 10 bis 16, am Wochenende 4 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 21:00 Uhr