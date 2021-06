Das Wetter: In der Nacht in Unterfranken Gewitter, sonst klar

Ministerpräsident Söder warnt vor Delta-Variante

Unterhaching: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat vehement vor der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. Er gehe davon aus, dass die zuerst in Indien aufgetauchte Mutation in drei bis vier Wochen in Deutschland dominierend sein wird, sagte er auf der Landesversammlung der Jungen Union. Söder sprach sich dafür aus, das Impftempo deutlich zu erhöhen. Bayern liegt laut Robert-Koch-Institut bei der Quote der Erstimpfungen im bundesweiten Vergleich mit 47,5 Prozent auf dem vorletzten Platz, und bei den vollständig Geimpften im Mittelfeld. Söder sagte, es komme jetzt auf jeden Tag an. Der Virologe Drosten von der Berliner Charite ist der Ansicht, dass man die Delta-Variante in Deutschland ab sofort ernst nehmen muss. Bei einem Online-Kongress sagte Drosten gestern Abend, die Situation sei mit der in England im Mai vergleichbar. Dort hatte sich die ansteckendere Delta-Variante innerhalb weniger Wochen trotz hoher Impfquoten ausgebreitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2021 18:00 Uhr