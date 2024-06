Das Wetter: In der Nacht in Franken vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht besonders in Franken vereinzelt Regen, örtlich Gewitter. Sonst weitgehend klar oder leicht bewölkt. Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Morgen im Norden teils sonnig, teils bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen und Gewitter; im Süden zunächst oft sonnig, später Gewitter möglich. Am Donnerstag vielerorts freundlich. Am Freitag zunehmend unbeständig. Höchstwerte 20 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 21:00 Uhr