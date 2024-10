Das Wetter in der Nacht: In der Nacht kaum noch Regen

Das Wetter in Bayern: Der Regen und die gewittrigen Schauer lassen am Abend langsam nach. In der Nacht kühlt es ab auf 8 bis 3 Grad. Morgen früh zieht dann Nebel auf. In den kommenden Tagen bleibt es meist bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 8 und 15 Grad. Am Samstag gibt es in Unterfranken und am Bodensee auch sonnige Abschnitte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 17:00 Uhr