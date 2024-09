Das Wetter: In der Nacht in Alpennähe und im Westen Bayerns Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe und im Westen Bayerns örtlich Schauer und Gewitter, sonst überwiegend klar bei Tiefstwerten zwischen 18 und 12 Grad. Morgen bei maximal 21 bis 28 Grad vor allem im Osten sonnig, sonst auch Wolken und später von Westen her Schauer und Gewitter. Am Donnerstag dagegen vor allem am Nachmittag sonnig und noch einmal wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2024 19:45 Uhr