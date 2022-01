Das Wetter: In der Nacht im Südosten noch Schnee und Regen, Tiefstwerte +4 bis -2 Grad

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nur im Südosten noch Regen oder Schnee, der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Schneefall und Schneeverwehungen in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. Tiefstwerte plus 4 bis minus 2 Grad. Am Tag im äußersten Südosten noch etwas Regen oder Schnee, sonst weitgehend trocken bei 1 bis 8 Grad. Ab Montag in den Alpen von Westen her sonnig, sonst bewölkt oder trüb.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2022 20:00 Uhr