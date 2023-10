Das Wetter: in der Nacht im Süden regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. Dabei gebietsweise Regen, besonders von Schwaben bis nach Mittelfranken hinein. Auch in der Nacht unterschiedlich bewölkt, und vor allem im Süden Regen möglich. Temperaturrückgang auf 9 bis 6 Grad. Morgen meist recht freundlich bei 12 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten: Auch am Montag noch freundlich. Im Laufe des Dienstags von Westen her Schauerneigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 17:15 Uhr