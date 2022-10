Nachrichtenarchiv - 02.10.2022 23:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Noch bis morgen Mittag gilt die amtliche Unwetterwarnung vor anhaltendem und ergiebigem Regen am Alpenrand. - Am Tag zunehmend trocken, südlich der Donau am Nachmittag ab und zu auch blauer Himmel. 12 bis 18 Grad. Ab Dienstag freundlicher, am Mittwoch auch wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2022 23:30 Uhr