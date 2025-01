Das Wetter: In der Nacht im Norden Bayerns gefrierender Regen

Das Wetter in Bayern: Im Osten und in Franken teils dichtere Wolken. Höchstwerte -2 bis +2 Grad. In der Nacht ist es bewölkt, gebietsweise regnet es, vor allem in Franken häufig gefrierender Regen mit Glatteisgefahr, im Süden eher Schnee. -2 bis -11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 17:00 Uhr