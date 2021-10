Das Wetter: In der Nacht im nördlichen Franken etwas Regen

Merkel kann mit Scholz im Kanzleramt "ruhig" schlafen

Berlin: Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin sieht Angela Merkel dem Machtwechsel im Kanzleramt offenbar entspannt und selbstbewusst entgegen. Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung" von morgen in ihrem ersten Interview nach der Bundestagswahl, sie wisse, was man geschafft habe in den Regierungen, die sie geführt hat. Merkel ist seit 2005 Kanzlerin. Auf die Frage, was sie davon halte, dass künftig wieder ein Sozialdemokrat das Land regiert, sagte Merkel wörtlich: "Es wird politische Unterschiede geben. Aber ich kann ruhig schlafen." SPD, Grüne und FDP streben an, in der zweiten Dezemberwoche eine gemeinsame Bundesregierung zu bilden - mit Olaf Scholz als Kanzler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 23:00 Uhr