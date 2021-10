Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Im nördlichen Franken vorübergehend etwas Regen. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Morgen unterschiedlich bewölkt, später an den Alpen zunehmend sonnig. Sonntag und Montag in ganz Bayern nach Frühnebel viel Sonne. Tageshöchstwerte 7 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 20:00 Uhr