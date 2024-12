Das Wetter: In der Nacht im Alpenvorland und in höheren Mittelgebirgslagen meist klar, ansonsten neblig-trüb bei -2 bis -7 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Alpenvorland und im höheren Bergland meist klar, ansonsten neblig-trüb bei -2 bis -7 Grad. Tagsüber teils länger neblig-trüb, teils sonnig; im Norden später zunehmend bewölkt. Am Montag oft bewölkt oder trüb, länger sonnig in der Nähe der Alpen. Tageshöchstwerte -2 bis +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 23:00 Uhr