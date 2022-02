Das Wetter: In der Nacht häufig Regen

VW will Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen

Wolfsburg: Der Volkswagen-Konzern will seine Sportwagentochter Porsche AG an die Börse bringen. Wie VW mitteilte, gibt es es mit dem VW-Großaktionär Porsche Automobil Holding bereits fortgeschrittene Gespräche über einen Börsengang. In der Holding haben die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Konzerngeflecht gebündelt. Die Holding ist nicht zu verwechseln mit dem Sportwagenbauer selbst, der unter dem VW-Konzerndach angesiedelt ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 16:00 Uhr