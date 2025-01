Das Wetter: In der Nacht Glättegefahr im Norden und in der Mitte

Das Wetter: In der Nacht erhöhte Glättegefahr, durch Schnee und gefrierende Nässe. Zwischen Ostsee, Erzgebirge und Thüringer Wald schneit es auch stärker. Morgen vom Westen bis in den Süden meist trocken und teils sonnig. Sonst wechselhaft, bei minus 2 bis 6 Grad. Am Wochenende setzt sich das Hochdruckwetter deutschlandweit durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 23:00 Uhr