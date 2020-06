Das Wetter: In der Nacht Gewitter und Regen, Tiefstwerte 15 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es bewölkt mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. In der Nacht bleibt es gewittrig bei 15 bis 10 Grad. Auch morgen regnet es, besonders im Norden und Osten, später wird es allmählich freundlicher. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Freitag und Samstag scheint die Sonne, zwischendurch kann es aber wieder Schauer und Gewitter geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 18:15 Uhr