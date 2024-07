Das Wetter: In der Nacht Gewitter, morgen nur im Norden Sonne

Das Wetter in Bayern: Im Südosten des Freistaats gelten Unwetterwarnungen. In der Nacht häufig, teils länger anhaltender und anfangs gewittriger Regen bei 16 bis 12 Grad. Die Aussichten bis Montag Morgen im Süden regnerisch; im Norden sonnige Abschnitte bei 18 bis 23 Grad. Von Sonntag an zunehmend freundlich, mit viel Sonne und lokalen Gewittern. Die Temperaturen steigen dann auf 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 22:00 Uhr