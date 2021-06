Nachrichtenarchiv - 21.06.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise heftige Gewitter und teils kräftiger Regen, bei 16 bis 12 Grad. Für Teile von Schwaben und Oberbayern hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die weiteren Aussichten: Bis Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte 19 bis 28 Grad, in den Nächten 15 bis 12 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2021 20:15 Uhr