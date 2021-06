Das Wetter: In der Nacht Gewitter

Friedenspreis des Buchhandels geht an Tsitsi Dangarembga

Frankfurt: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe. Laut der Jury ist die 62-jährige Autorin eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur. Dangarembga verbinde in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick. An der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin studierte sie von 1989 bis 1996 Filmregie. 1992 gründete sie die Filmproduktionsfirma Nyerai Films in Simbabwes Hauptstadt Harare. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird seit 1950 vergeben, traditionell im Rahmen der Frankfurter Buchmesse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 15:00 Uhr