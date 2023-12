Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Schnee oder Regen mit Glatteisgefahr

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Schnee oder Regen bei Tiefstwerten zwischen minus 3 und plus 4 Grad. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis im Osten Oberbayerns und Mittelfrankens sowie Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz. Morgen meist bewölkt, in Alpennähe mitunter auch sonnig, gebietsweise noch etwas Schneeregen, im Westen später zunehmend regnerisch. Sonntag und Montag überwiegend bewölkt mit Regenschauern, Höchstwerte 2 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 18:00 Uhr