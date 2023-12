Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Schnee, bis minus 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meist bewölkt und besonders in der Mitte und im Norden Bayerns zeitweise Schnee oder Schneeregen mit Glatteisgefahr. Tiefstwerte -1 bis -8 Grad. Morgen und übermorgen oft bewölkt und gelegentlich Schnee oder teils gefrierender Regen. Am Donnerstag teils bewölkt, teils freundlich. Höchstwerte -1 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 21:00 Uhr