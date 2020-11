Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Schnee

Landkreise Passau und Regen verschärfen Corona-Maßnahmen

Passau: In Bayern reagieren weitere Kommunen auf die hohe Zahl von Corona-Neuansteckungen. So gelten im Landkreis Regen, wo die Inzidenz knapp unter 400 liegt, ab übermorgen unter anderem Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Landrätin Röhrl erklärte im BR Fernsehen, die Verordnung gelte zunächst für 14 Tage. Wenn das Infektionsgeschehen nicht nach unten gehe, müssten dann weitere Maßnahmen getroffen werden. Auch im Landkreis Passau mit einem Inzidenzwert von mehr als 300 treten übermorgen nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kraft. In der Stadt Passau dürfen die Bewohner ihr Zuhause schon seit Samstag ganztägig nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Bürgermeister Dupper hat am Abend erklärt, dass er von einer Verlängerung der zunächst auf eine Woche beschränkten Maßnahmen ausgeht. Er sagte, er könne sich bei der jetzigen Tendenz Lockerungen ab Freitag kaum vorstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2020 23:00 Uhr