Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte 9 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend nördlich der Donau gebietsweise Regen, sonst weitgehend trocken. Dabei windig mit starken Böen. In der Nacht entlang der Donau und nördlich davon zeitweise Regen. Sonst weitgehend trocken bei Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad. Morgen von den Alpen bis ins südliche Niederbayern sonnige Abschnitte, sonst zeitweise Regen. Am Samstag meist freundlich und weitgehend trocken, am Sonntag bewölkt und Regen. Höchstwerte 9 bis 16 - am Sonntag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 18:00 Uhr