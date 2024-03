Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, im Westen und in Alpennähe ist später Regen möglich. Temperaturrückgang auf 8 bis 1 Grad. Morgen stark bewölkt und zeitweise Regen, in Alpennähe auch länger anhaltend. Am Dienstag teils bewölkt, teils freundlich. Am Mittwoch viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte zunächst 8 bis 15, am Mittwoch 14 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 17:00 Uhr