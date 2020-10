Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad

Deutschland warnt vor Reisen nach Polen und in die Schweiz

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Corona-Risikogebiete in Europa deutlich ausgeweitet. Unter anderem wird ab Samstag vor Reisen nach Polen, in die Schweiz, nach Irland und Liechtenstein gewarnt. In Österreich sind nun acht von neun Bundesländern betroffen - nur Kärnten gilt nicht als Risikogebiet. Auch zahlreiche italienische Regionen wurden neu als Risikogebiete eingestuft, darunter die Toskana und die Lombardei, Sardinien und die autonome Provinz Bozen, also Südtirol. Dagegen wurden die Kanarischen Inseln von der Liste gestrichen. Für Risikogebiete gilt eine Reisewarnung. Menschen, die von dort zurück nach Deutschland kommen, müssen in Quarantäne. Pauschalreisen können kostenlos storniert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2020 12:00 Uhr