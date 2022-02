Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Nordwesten her vorübergehend Regen, der in höheren Lagen teils in Schnee übergeht; später noch einzelne Regen- und Schneeschauer und recht windig. Tiefstwerte plus 3 bis minus ein Grad. Am Tag weitgehend trocken und teils sonnig, teils bewölkt. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. Die Aussichten: Sonntag in Alpennähe sonnige Abschnitte, sonst trüb, es regnet teils länger, der Wind weht stürmisch. Montag wechselhaft und windig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 23:00 Uhr