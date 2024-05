Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen bei 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist stark bewölkt und vereinzelt Regen. Auch in der Nacht stellenweise Schauer, nur in Unterfranken klar und trocken. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Die Aussichten: Auch am Wochenende wechselhaft, freundliche Abschnitte vor allem im Süden Bayerns. Tageshöchstwerte 16 bis 21 Grad. Am Montag sind auch Gewitter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 17:00 Uhr