Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, Abkühlung auf 17 bis 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.09.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar. Gegen Morgen in Franken Regen und Gewitter; Abkühlung auf 17 bis 12 Grad. Morgen im Südosten trocken mit Sonne und Wolken, sonst wechselhaft mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag in ganz Bayern unbeständig, am Freitag wieder freundlicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2021 22:00 Uhr