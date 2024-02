Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht entlang der Donau und nördlich davon zeitweise Regen, sonst weitgehend trocken und ab und zu Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Morgen von den Alpen bis ins südliche Niederbayern sonnige Abschnitte; sonst bewölkt und zeitweise Regen. Am Samstag vielerorts freundlich und weitgehend trocken, am Sonntag meist bewölkt und Regen. Höchstwerte 9 bis 16 Grad, am Sonntag nur noch 5 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 21:15 Uhr