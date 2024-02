Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe meist klar, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen in Alpennähe und in Teilen Schwabens freundlich, sonst bewölkt und gebietsweise Regen. In den kommenden Tagen windig und südlich der Donau oft sonnig; sonst bewölkt mit örtlichem Regen. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 20:00 Uhr