Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden Schwabens und Oberbayerns klar, sonst stark bewölkt oder trüb und vereinzelt Regen bei lebhaftem Wind. In der Nacht in Alpennähe meist klar, sonst bewölkt und zeitweise Regen, Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Im Süden bleibt es freundlich, sonst bewölkt und gebietsweise Regen. Es bleibt windig. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 17:00 Uhr