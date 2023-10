Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Nordosten und Osten anfangs noch klar, sonst zunehmend bewölkt und besonders in Schwaben und im westlichen Franken örtlich Regen. In der Nacht im Norden und in der Mitte länger anhaltend Regen; im Süden meist trocken. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt, von den Alpen bis nach Niederbayern morgen und am Freitag öfter sonnig. Höchstwerte 12 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 17:00 Uhr