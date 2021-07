Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Messerstecher von Würzburg verletzte mehr Menschen als bekannt

Würzburg: Der Messerstecher hat bei seiner Attacke vor zwei Wochen mehr Menschen verletzt als bisher bekannt. Innenminister Herrmann sagte, es habe nicht zwei Leichtverletzte gegeben, sondern vier. Der Täter griff nach den Worten des Ministers am 25. Juni in einem Würzburger Kaufhaus viele Opfer mit einem Küchenmesser an, dessen Klinge rund 33 Zentimeter lang war. Vor allem habe der Somalier auf Kopf und Hals der Betroffenen eingestochen, so Herrmann weiter. Er tötete drei Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jahren. Fünf Menschen wurden lebensgefährlich verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 15:00 Uhr