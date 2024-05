Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und gebietsweise Regen. Auflockerungen nur in Unterfranken. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Am Wochenende teils bewölkt, teils Schauer. Sonnige Abschnitten vor allem im Süden Bayerns. Auch am Montag wechselhaft mit gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 23:00 Uhr