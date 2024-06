Das Wetter: In der Nacht gebietsweise gewittrig, Tiefstwerte um 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger klar, teils bewölkt. Gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, besonders im Westen. Temperaturrückgang auf 21 bis 17 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Am Montag und Dienstag oft bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen bei 22 bis 27, in den folgenden Tagen nur noch zwischen 16 und 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 20:00 Uhr