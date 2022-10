Das Wetter: In der Nacht etwas Regen, am Tag freundlicher

Polizei fasst Tatverdächtigen nach versuchtem Mord in Garmisch

Garmisch-Partenkirchen: Nach der Gewalttat an einer 21-jährigen Frau in Garmisch-Partenkirchen hat die Polizei einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Entscheidend für den schnellen Ermittlungserfolg war demnach ein Hinweis aus der Bevölkerung, der nach der Öffentlichkeitsfahndung am Abend eingegangen war. Die junge Frau war gestern Früh in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses bewusslos und lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2022 03:00 Uhr