Das Wetter: In der Nacht erst klar, dann zunehmend bewölkt bei 11 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht erst klar, später von Westen her neue Wolken. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen von den Alpen bis nach Niederbayern anfangs sonnige Abschnitte, sonst bewölkt mit Regen. Am Wochenende teils sonnig, teils bewölkt; vor allem am Samstag Schauer und Gewitter. Tagsüber maximal 16 bis 23 Grad. In den Nächten Tiefstwerte zwischen 14 und 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 20:00 Uhr