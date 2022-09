Das Wetter: In der Nacht erst klar, dann neblig

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es überwiegend freundlich, im Bayerischen Wald klingen die Schauer ab. Die Nacht wird klar oder nur leicht bewölkt, später neblig und kalt bei 5 bis minus 1 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Freitag nach Nebelauflösung meist sonnig und trocken. Samstag wechselnd bewölkt aber nur vereinzelt Regen. Kalt in den Nächten, am Tag bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 18:00 Uhr