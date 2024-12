Das Wetter: In der Nacht bewölkt, vereinzelt etwas Schnee, -3 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt, vereinzelt Schneeregen oder Schnee, Tiefstwerte +3 bis -3 Grad. Morgen und am Mittwoch weiter viele Wolken, selten noch etwas Schneefall, in den Alpen etwas Sonne möglich. Am Donnerstag teils wolkig, teils freundlich und weitgehend trocken. Tageshöchstwerte zwischen -1 und +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 17:00 Uhr