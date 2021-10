Das Wetter: In der Nacht bewölkt, am Tag meist trüb

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bleibt es bewölkt, bei Tiefstwerten zwischen 8 und 4 Grad. Am Tag gibt es nur in Alpennähe ein bisschen Sonne, sonst trüb, gebietsweise Regen. In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt. Am Donnerstag kann es auch Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad. Nur am Mittwoch wird es wärmer, mit bis zu 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 20:00 Uhr