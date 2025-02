Das Wetter: In der Nacht bewölkt. Abkühlung auf 0 bis minus 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt, gebietsweise Nebel, es kühlt ab auf 0 bis minus 4 Grad. Stellenweise kann es glatt werden. Morgen teils bewölkt, teils freundlich, örtlich etwas Regen oder Schnee. Am Sonntag und Montag häufig Sonne bei 3 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 18:00 Uhr