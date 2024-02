Das Wetter: In der Nacht bewölkt, +5 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: in der Nacht häufig bewölkt, vereinzelt fällt Regen, vor allem im Mittelgebirgsraum. Abkühlung auf plus 5 bis minus 2 Grad. Morgen im Norden bewölkt, sonst freundlich. Am Donnerstag mehr Wolken und zeitweise Regen, dazu windig. Höchstwerte: 7 bis 14 Grad. Am Freitag ähnliches Wetter, aber deutlich kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 19:15 Uhr