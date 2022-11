Nachrichtenarchiv - 27.11.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt bei plus vier bis minus zwei Grad. Im Osten örtlich Nebel. In den nächsten Tagen weiterhin bewölkt mit Regen, Tageshöchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2022 20:00 Uhr