Das Wetter: In der Nacht besonders im Süden Regen, Tiefstwerte 12 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen. Nachts in Nord- und Ostbayern abklingende Regenfälle und in Unterfranken zunehmend klar, im Süden weiterhin regnerisch. Tiefstwerte 12 bis 8 Grad. Morgen teils freundlich, teils bewölkt; in Ober- und Niederbayern etwas Regen. Am Mittwoch viel Sonne. Tageshöchstwerte 15 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2021 18:00 Uhr